 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran: la Corée du Nord dit respecter l'élection du nouveau guide suprême
information fournie par AFP 11/03/2026 à 03:11

Cette photo prise le 10 mars 2026 et publiée par l'agence de presse nord-coréenne KCNA montre Kim Jong Un en train de superviser de nouveaux tirs d'essai de missiles de croisière stratégiques, accompagné de sa fille Ju Ae ( KCNA VIA KNS / STR )

Cette photo prise le 10 mars 2026 et publiée par l'agence de presse nord-coréenne KCNA montre Kim Jong Un en train de superviser de nouveaux tirs d'essai de missiles de croisière stratégiques, accompagné de sa fille Ju Ae ( KCNA VIA KNS / STR )

La Corée du Nord respecte le choix de l'Iran concernant son nouveau guide suprême, a rapporté mercredi la presse d'Etat, tout en accusant les Etats-Unis et Israël de détruire la paix régionale.

"S'agissant de la récente annonce officielle selon laquelle l'Assemblée des experts d'Iran a élu le nouveau dirigeant de la Révolution islamique, nous respectons le droit et le choix du peuple iranien d'élire son guide suprême", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle KCNA.

Mojtaba Khamenei est devenu dimanche le nouveau dirigeant iranien, en remplacement de son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février, au premier jour des opérations militaires américano-israéliennes contre l'Iran.

La Corée du Nord, adversaire de longue date des Etats-Unis, avait auparavant condamné l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, la qualifiant d''acte d'agression illégal".

Mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réitéré cette position, estimant que les Etats-Unis et Israël "détruisent les fondements de la paix et de la sécurité régionales et aggravent l'instabilité à l'échelle mondiale".

Ces derniers mois, l'administration Trump a intensifié ses efforts pour relancer des pourparlers de haut niveau avec Pyongyang, envisageant même un sommet cette année entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Après avoir largement ignoré ces ouvertures pendant des mois, M. Kim a récemment déclaré que les deux pays pourraient "bien s'entendre" si Washington acceptait le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord.

Mercredi, l'agence d'Etat KCNA a par ailleurs rapporté que Kim Jong Un avait supervisé de nouveaux tirs d'essai de missiles de croisière stratégiques depuis un destroyer, alors qu'Etats-Unis et Corée du Sud conduisent depuis lundi des manoeuvres annuelles.

Avec la guerre au Moyen-Orient à l'arrière-plan, le Nord ne considère plus ces exercices américano-sud-coréens comme seulement "défensifs et routiniers" mais comme des répétitions en vue d'une "guerre", analyse Yang Moo-jin, ancien président de l'Université des études nord-coréennes.

Le dirigeant était accompagné de sa fille Ju Ae, pressentie pour lui succéder un jour, selon des photos officielles.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank