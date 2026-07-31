Vitol, Cargill et Glencore ont rompu leurs liens avec Radiant World, selon un article

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une source indiquant que Glencore ne conclut aucun nouvel accord commercial avec Radiant World au paragraphe 9)

Le groupe Vitol et Cargill ont cessé toute relation commerciale avec Radiant World, l'un des plus grands négociants mondiaux de minerai de fer, a rapporté vendredi Bloomberg News, ajoutant que Glencore GLEN.L ne concluait plus de nouvelles affaires avec cette société.

Deux de ces sociétés de négoce ont constaté que des factures ou d’autres documents fournis par Radiant World à ses banques n’étaient pas valides, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier. La troisième société de négoce s’est retirée après avoir été informée des soupçons de falsification de documents, précise le rapport.

Radiant World a déclaré à Reuters dans un communiqué que "ces allégations sont inexactes et sans fondement" et qu’elle continuait à exercer ses activités normalement.

"Radiant World mène ses activités dans le respect des normes commerciales et juridiques les plus strictes et se conforme à toutes les exigences de diligence raisonnable de ses partenaires prêteurs", a-t-elle précisé.

Radiant World a précisé que sa politique l’empêchait de commenter "des discussions présumées impliquant des clients, des fournisseurs ou des prêteurs spécifiques".

"Nous continuons à effectuer des transactions sur des matières premières physiques via notre plateforme mondiale, à entretenir des relations de longue date avec nos partenaires commerciaux et financiers, et à nous concentrer sur le service à nos clients", a-t-elle ajouté.

Selon l’article de Bloomberg, au moins deux créanciers, la plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo ISP.MI , et le fonds Point Bonita de Jefferies Financial Group JEF.N , réexaminent actuellement leur exposition vis-à-vis de Radiant World.

Jefferies et Vitol ont refusé de commenter. Cargill n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Glencore suit la situation de très près et ne conclut aucun nouvel accord commercial avec Radiant World, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Un porte-parole d’Intesa a déclaré à Reuters que la banque avait constitué des provisions sur une exposition d’une valeur de 200 millions d’euros (230 millions de dollars) envers Radiant World. La position vis-à-vis de Radiant World est désormais largement couverte, a précisé le porte-parole, ajoutant qu’il n’y avait aucune incidence sur le bénéfice net 2026 de la banque, pour lequel Intesa a publié de nouvelles prévisions mercredi.

Jefferies détient une exposition liée au financement du commerce extérieur d’environ 300 millions de dollars envers Radiant World par l’intermédiaire de son fonds Point Bonita, a déclaré à Reuters une source proche du dossier sous couvert d’anonymat.

Jefferies enquête sur cette affaire, ne constitue aucune provision et s'attend à être remboursée, a précisé la source. Si des pertes devaient être enregistrées, elles resteraient gérables pour la société, a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,8707 euro)