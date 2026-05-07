Vistra renoue avec le bénéfice trimestriel grâce à la hausse de la demande en électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vistra Corp VST.N a renoué avec le bénéfice trimestriel jeudi, grâce à la hausse de la demande et des prix de l'électricité, ce qui a fait grimper son action de 4,2% avant l'ouverture de la Bourse.

Partout aux États-Unis, les compagnies d'électricité augmentent leurs tarifs et intensifient leurs dépenses d'investissement pour développer leurs infrastructures, alors qu'elles s'efforcent de répondre à la demande croissante des géants de la technologie qui construisent des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Ces hausses de prix sont fixées dans le cadre de procédures de tarification, qui déterminent le montant que les services publics réglementés peuvent facturer à leurs clients pour l'électricité, le gaz naturel et des services tels que l'eau et la vapeur privées.

Au-delà de l'IA, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait grimper en flèche cette année et l'année prochaine, portée par la croissance des cryptomonnaies et la transition vers le chauffage et les transports électriques.

Début janvier , la société a accepté d'acheter Cogentrix Energy à Quantum Capital Group pour environ 4,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, après son acquisition de Lotus en 2025 afin de répondre à la demande croissante en électricité.

Le producteur d'électricité prévoit une croissance annuelle de la charge de 5% à 6% sur le réseau ERCOT au Texas et de 2% à 3% dans la région PJM.

Les charges d'intérêts de la société ont baissé de plus de 17% pour s'établir à 263 millions (XX millions d'euros) de dollars au premier trimestre.

Sa filiale texane a enregistré un bénéfice de base ajusté de 586 millions (XX millions d'euros) de dollars, en hausse de plus de 19% par rapport à l'année précédente, tandis que son segment Est — qui comprend les régions PJM et Nouvelle-Angleterre — a progressé de 55,8%.

La société basée à Irving, au Texas, a enregistré un bénéfice net de 980 millions (XX millions d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 317 millions (XX millions d'euros) de dollars il y a un an.

Vistra a réaffirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur un bénéfice de base ajusté provenant des activités poursuivies compris entre 6,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 7,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.