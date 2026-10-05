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Vistra en hausse après l'annonce d'un prêt de 4,2 milliards de dollars destiné au secteur nucléaire américain
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 12:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action de Vistra VST.N a progressé de plus de 6% pour atteindre 148,48 dollars, après l'annonce selon laquelle les États-Unis accorderaient un prêt de 4,2 milliards de dollars à l'entreprise afin de renforcer sa production d'énergie nucléaire

** Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, devrait annoncer ce prêt lundi à la centrale nucléaire de Vistra située au bord du lac Érié, dans l’Ohio, a déclaré samedi une source proche du dossier

** La demande en électricité aux États-Unis est en hausse pour la première fois depuis des décennies, sous l’impulsion des centres de données d’IA, de l’électrification des transports et du minage de cryptomonnaies

** Le président Donald Trump s’est fixé pour objectif de quadrupler la capacité nucléaire des États-Unis d’ici 2050

** La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Bloomberg News

** Sur 21 courtiers, 20 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 1 “conserver”; cours cible médian: 208,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 13,21% depuis le début de l’année

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