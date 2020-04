VISIOMED GROUP : Trésorerie nette en hausse à 5,9 MEUR et forte baisse du seuil de rentabilité d'exploitation

Paris, le 3 avril 2020

VISIOMED (FR0013481835 - ALVMG) dévoile les avancées importantes de sa feuille de route sur le volet financier.

Dépenses d'exploitation réduites de 20 M€ à 5 M€ en année pleine

Dans le cadre de son plan de transformation, qui repose sur un redimensionnement de sa structure et une rationalisation des dépenses, la société anticipe des dépenses d'exploitation[1] de l'ordre de 5 M€ en année pleine à partir du printemps 2020, contre plus de 20 M€ sur l'année 2019.

L'effectif total de la société est ainsi passé de 132 collaborateurs au 30 juin 2019 à 38 au 31 mars 2020. VISIOMED vient également d'acter le déménagement de son siège social pour installer ses équipes sur un nouveau site en Ile-de-France dès la fin de la période de confinement. Cette décision permettra de générer une économie de 0,6 M€ en année pleine.

« La redéfinition du périmètre de l'entreprise ainsi que les mesures de réduction des coûts mises en œuvre depuis le second semestre 2019 ont permis d'abaisser fortement le seuil de rentabilité de l'entreprise » analyse Patrick Schiltz, Président Directeur Général de VISIOMED GROUP. « Dotée d'une structure agile, VISIOMED peut maintenant se concentrer sur son ambition de créer un leader des services de santé connectée dédiés aux professionnels sur le terrain. »

Trésorerie nette de 5,9 M€ au 31 mars 2020

VISIOMED annonce également disposer, au 31 mars 2020, d'une trésorerie nette[2] positive de 5,9 M€, à comparer à seulement 1,4 M€ au 30 juin 2019 lors de la prise de fonction de la nouvelle équipe de Direction.

« Le premier enjeu de la feuille de route présentée le 30 octobre 2019 était de pérenniser l'entreprise. Grâce au produit de cession des deux activités de santé familiale et de dermocosmétique, associé à une gestion stricte des dépenses et au soutien de ses nouveaux actionnaires de référence, nous avons réussi à assainir la situation financière en moins de 9 mois. » analyse Patrick Schiltz. « Notre nouvel enjeu est dorénavant de développer durablement la société et de lui permettre de se positionner comme un acteur de référence du secteur, ce dont nous sommes intimement convaincus. L'intégralité des ressources de l'entreprise est donc désormais engagée dans cet unique objectif. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Dépenses d'exploitation = charges d'exploitation hors achats de matières premières et dotations nettes aux amortissements et provisions.

[2] Trésorerie nette = trésorerie - dettes financières nettes