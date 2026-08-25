Visa s'allie à Bluefin pour une offre d'acceptation des paiements par carte

Visa et Bluefin, spécialiste de l'infrastructure de sécurité des paiements et des données pour le commerce, annoncent une nouvelle offre d'acceptation des paiements par carte qui combine la solution P2PE validée PCI de Bluefin avec Visa Acceptance Solutions.

Cette nouvelle offre propose aux commerçants, aux fournisseurs de logiciels et aux entreprises une approche unifiée pour sécuriser l'acceptation des paiements en personne, combinant les capacités mondiales de paiement de Visa avec l'infrastructure de sécurité des paiements par carte de Bluefin au sein d'une solution intégrée unique.

La collaboration entre Bluefin et Visa Acceptance Solutions est conçue pour répondre à cette évolution en combinant l'acceptation des paiements, la sécurité validée PCI, la tokenisation, la gestion du cycle de vie des appareils et l'infrastructure de paiement d'entreprise au sein d'une solution cohérente.

Dans ce cadre, Bluefin propose sa solution P2PE validée PCI, des services de déchiffrement sécurisés, une application de paiement certifiée, l'intégration des terminaux et un gestionnaire P2PE, tandis que Visa propose des services mondiaux de traitement des paiements et de tokenisation via une architecture unifiée.

L'offre a été lancée avec certains appareils certifiés de la série Ingenico Lane et est conçue pour simplifier le déploiement sécurisé dans le commerce de détail, l'hôtellerie, le secteur pétrolier, la santé, l'enseignement supérieur et d'autres environnements d'entreprise, tout en offrant une architecture capable de s'étendre à d'autres écosystèmes d'appareils certifiés.