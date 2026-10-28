Visa recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre

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28 octobre - ** L'action de la société de paiement Visa

V.N recule de 1,7 % à 395 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre , les clients ayant continué à utiliser leurs cartes pour régler leurs voyages, leurs achats et leurs repas au restaurant malgré l'incertitude macroéconomique

** La société affiche un BPA ajusté de 3,48 dollars au quatrième trimestre, légèrement supérieur aux estimations des analystes (3,44 dollars); son chiffre d’affaires de 12,14 milliards de dollars dépasse également les prévisions des analystes (12,08 milliards de dollars) – données LSEG

** La société prévoit pour l’exercice 2027 une croissance du bénéfice par action comprise entre un pourcentage à deux chiffres bas et un pourcentage à deux chiffres dans les 10-19 %, tandis que la croissance du chiffre d’affaires net devrait se situer dans la fourchette des pourcentages à deux chiffres bas

** Les incitations accordées aux clients ont bondi de 21 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,1 milliards de dollars au cours du trimestre, principalement grâce à de nouveaux contrats

** À la clôture d'hier, l'action V affichait une hausse de 14,5 % depuis le début de l'année