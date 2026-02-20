Visa prolonge son statut de partenaire d'Oracle Red Bull Racing
L'accord prolonge la collaboration initiée en 2024 et prévoit de nouveaux droits de marque stratégiques, des dispositifs d'hospitalité renforcés et des expériences immersives au sein des deux équipes. Visa demeure partenaire principal de Visa Cash App Racing Bulls et de son programme F1 Academy.
Dans le cadre du renouvellement, Visa conserve son statut de partenaire stratégique d'Oracle Red Bull Racing, avec de nouveaux emplacements de marque à forte visibilité, dont une présence maintenue sur l'aileron avant de la RB22. Le groupe obtient également des droits exclusifs dans les services bancaires de détail ainsi que des droits d'activation et de sous-licence élargis.
Visa jouera par ailleurs un rôle central dans le Red Bull Showrun Tour, qui débutera le 21 février 2026 à San Francisco avant une tournée aux États-Unis et à l'international. En tant que partenaire officiel, la société bénéficiera d'une visibilité accrue, d'activations commerciales dédiées et d'événements VIP, ainsi que d'offres exclusives pour les titulaires de cartes Visa Cash App.
" Les deux écuries Red Bull de Formule 1 nous offrent une plateforme mondiale unique et dynamique pour engager les fans, nos clients et les titulaires de cartes de manière authentique et percutante. Ce nouveau chapitre nous permet d'élargir et d'approfondir notre présence dans l'univers du sport automobile ", a déclaré Frank Cooper III, directeur du marketing chez Visa.
