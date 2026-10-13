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Visa obtient l'autorisation de se préparer à exercer ses activités en Chine
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 06:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de paiement Visa

V.N a obtenu l'autorisation de la banque centrale chinoise pour entamer les préparatifs en vue de la création d'un organisme national de compensation des cartes bancaires en Chine, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

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