Visa obtient l'autorisation de se préparer à exercer ses activités en Chine

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La société américaine de paiement Visa

V.N a obtenu l'autorisation de la banque centrale chinoise pour entamer les préparatifs en vue de la création d'un organisme national de compensation des cartes bancaires en Chine, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.