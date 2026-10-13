Eramet: L'État français va augmenter sa participation et devenir le premier actionnaire

Inauguration de l'usine pilote de recyclage de batteries – Projet ReLieVe à Trappes

Eramet ‌a confirmé lundi son intention de ​lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions ​d'euros au quatrième trimestre de 2026 qui ​va faire de ⁠l'État français le principal actionnaire du ‌groupe.

L'investissement de l'Etat se fera "via un investissement stratégique de l'Agence ​des Participations ‌de l'Etat (APE)", précise Eramet dans ⁠un communiqué. L'APE souscrira pour sa quote-part (27,1% du capital) et achètera, en ⁠fonction du ‌cours de référence de l'opération, ⁠tout ou partie des DPS ‌de Sorame-CEIR de sorte ⁠à ce que les droits de ⁠votre de ‌l'APE ne dépassent pas 49%.

"Cette opération, ​indispensable pour ‌assurer la pérennité financière du groupe, constitue un jalon ​majeur pour Eramet. Elle permet de réaliser en 2026 l'augmentation ⁠de capital annoncée en février dans le cadre de notre plan de financement", a déclaré la P-DG Christel Bories, citée dans le communiqué.

(Rédigé par ​Matthieu Huchet)