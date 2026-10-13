Visa obtient l'autorisation de se préparer à exercer ses activités en Chine

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La société américaine de paiement Visa

V.N a reçu l'autorisation de la banque centrale chinoise pour entamer les préparatifs en vue de la création d'un organisme national de compensation des cartes bancaires dansle pays, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

* Cette autorisation fait suite au sommet organisé par le président américain Donald Trump à avec le dirigeant chinois Xi Jinping en début d’année, auquel avaient participé plus d’une douzaine de directeur général de grandes entreprises américaines, notamment ceux des géants des paiements Mastercard

MA.N et Visa.

* Visa espérait pénétrer le marché chinois en détenant 100 % des parts d’une future coentreprise agréée, à l’instar de ses concurrents Mastercard et Amex, avaient alors indiqué des sources à Reuters.

* En mai, Donald Trump a déclaré à Fox News qu’il avait fait pression sur des responsables chinois pour qu’ils accordent à Visa un meilleur accès au marché chinois des cartes de crédit.

* La Chine a ouvert son marché aux banques étrangères en 2016, mais a exigé des prestataires de services étrangers qu’ils mettent en place en Chine une infrastructure technologique et de données, ainsi que des systèmes de sauvegarde des données.

* Mastercard a obtenu l’autorisation de traiter les transactions nationales par carte bancaire libellées en yuan par le biais d’une coentreprise avec NetsUnion en 2023.

* « L’approbation de notre demande de préparation marque une avancée significative dans l’engagement de longue date de Visa envers la Chine », a déclaré Ryan McInerney, directeur général de Visa.