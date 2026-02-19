Visa conclut un accord avec Prisma et Newpay pour renforcer sa présence en Argentine

Le géant de la carte Visa V.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter les plateformes de paiement Prisma et Newpay à la société de capital-investissement Advent International, renforçant ainsi sa présence en Argentine.

L'opération aidera Visa à accélérer l'adoption de technologies telles que la tokenisation, l'authentification biométrique et les outils de risque intelligents pour les consommateurs et les entreprises dans toute l'Argentine.

"Nous voyons des opportunités significatives pour développer l'adoption des paiements numériques et moderniser les services financiers, les capacités et l'infrastructure à travers le pays ", a déclaré Gabriela Renaudo, directrice nationale du groupe, Visa Argentine et Cône Sud.

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.