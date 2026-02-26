Viridien vise un cash-flow net d'environ $100 mlns en 2026 après $107 mlns en 2025

Viridien VIRI.PA prévoit de générer environ 100 millions de dollars (environ 85 millions d'euros) de cash-flow net en 2026, a déclaré jeudi le groupe après avoir affiché un chiffre de 107 millions de dollars en 205.

Selon un consensus partagé par le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières, les analystes attendaient en moyenne un cash-flow net de 75 millions de dollars en 2025.

"Cette trésorerie sera dédiée une nouvelle fois au désendettement, renforçant encore la structure financière du groupe", a déclaré dans un communiqué Sophie Zurquiyah, présidente-directrice générale de Viridien, au sujet du cash-flow net de 2026.

Sur l'exercice 2025, le groupe a également affiché un chiffre d'affaires des activités de 1,17 milliards de dollars, en hausse de 4%, conformément aux attentes des analystes.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)