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Viridien : vers un test des 87 EUR ?
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 14:21
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Viridien vient de culminer sous 100,9 EUR et accélère son repli sous 94,5 EUR : le titre entame un cycle de consolidation qui pourrait se prolonger par un test des 87 EUR, niveau proche de la MM50, le principal support moyen terme se confondant avec l'oblique moyen terme qui gravite vers 80 EUR

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VIRIDIEN
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