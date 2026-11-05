Viridien s'associe à AMESA pour accélérer et déployer l'IA autonome en entreprise

Viridien SA VIRI.PA :
* UN PARTENARIAT AVEC AMESA
* UN PARTENARIAT DANS L'IA AUTONOME POUR ENTREPRISES
Texte original [https://tinyurl.com/yc4zu59c]
Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI et de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC devrait ouvrir
Les candidats de la droite et du centre, tout comme Raphaël Gluscksmann à gauche, ne se qualifient pas dans l'état actuel de la campagne, marquée par une forte polarisation aux extrêmes. Face à l'hypothèse d'un duel Le Pen-Mélenchon au second tour de l'élection ... Lire la suite
Une haute responsable de la Banque Centrale Européenne (BCE) a estimé jeudi que des finances publiques solides étaient indispensables pour lutter efficacement contre l'inflation, alors que plusieurs pays très endettés de la zone euro, dont la France, peinent à ... Lire la suite
Antoine Dupont et Romain Ntamack formeront la charnière du XV de France samedi contre les Fidji, une première depuis 20 mois, la faute à une succession de blessures ayant touché les deux Toulousains. Le destin de la charnière la plus utilisée de l'histoire du XV ... Lire la suite
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