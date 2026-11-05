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Viridien s'associe à AMESA pour accélérer et déployer l'IA autonome en entreprise
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 10:15

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Viridien SA VIRI.PA :

* UN PARTENARIAT AVEC AMESA

* UN PARTENARIAT DANS L'IA AUTONOME POUR ENTREPRISES

Texte original [https://tinyurl.com/yc4zu59c]

Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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