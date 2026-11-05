XV de France: 600 jours après, retour de la charnière Dupont-Ntamack

Romain Ntamack (au centre) et le capitaine Antoine Dupont alignés ensemble sous le maillot des Bleus contre les Gallois en Six Nations, le 31 janvier 2025 au Sade de France ( AFP / Thibaud MORITZ )

Antoine Dupont et Romain Ntamack formeront la charnière du XV de France samedi contre les Fidji, une première depuis 20 mois, la faute à une succession de blessures ayant touché les deux Toulousains.

Le destin de la charnière la plus utilisée de l'histoire du XV de France, avec 29 titularisations communes avant samedi, est contrarié depuis la préparation au Mondial-2023: la grave blessure à un genou de Romain Ntamack en match amical a lancé une première série de 538 jours sans voir les deux joueurs alignés ensemble avec le maillot bleu.

Et leur retour, lors du Tournoi-2025 a été bref: lors du premier match contre le pays de Galles, où ils ont joué un peu plus d'une mi-temps ensemble, Romain Ntamack a été expulsé. Il a ensuite manqué les deux rencontres suivantes et lors de sa réapparition le 8 mars, contre l'Irlande, ce fut au tour d'Antoine Dupont de se blesser gravement à un genou, après 30 minutes.

Et depuis ? 609 jours où les absences se sont enchaînées: en novembre 2025 Antoine Dupont n'était pas encore remis de sa blessure. Romain Ntamack, sujet à de multiples pépins (rein...) a manqué le Tournoi-2026 et Antoine Dupont les matches de juillet, en raison d'une gêne à un mollet.

"Même s'ils ont peu joué sur ce second mandat, ils ont quand même une expérience collective avec l'équipe de France qui est importante, a souligné jeudi Fabien Galthié en conférence de presse. Ce sont deux top joueurs de l'équipe de France, des joueurs qui ont beaucoup gagné avec notre équipe depuis 2020".

"En forme tous les deux"

Samedi, les supporters français à Lyon vont donc revoir cette charnière pour la quatrième journée du Championnat des nations, cette nouvelle compétition qui remplace la traditionnelle tournée européenne des pays de l'hémisphère sud en novembre.

Et en l'absence de Thomas Ramos et Matthieu Jalibert, le rôle du duo toulousain dans l'animation du jeu n'en sera que plus important.

Antoine Dupont (à gauche) et Romain Ntamack (balle en mains) prennent part à l'entraînement du XV de France au centre du rugby de Marcoussis, le 4 novembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"On est ravis parce qu'ils sont en forme tous les deux, ils sont très compétitifs depuis la fin de la saison dernière. On est ravis qu'ils soient associés tous les deux, on sait que ça suscite beaucoup de choses", avait souligné mardi l'entraîneur de l'attaque Patrick Arlettaz.

En leur absence, Maxime Lucu, capitaine en juillet derrière la mêlée et remplaçant samedi, ainsi que Jalibert avaient rempli le poste en donnant satisfaction.

"On ne réfléchit pas à qui on veut associer, on fait avec les forces du moment, les performances individuelles. On a cette richesse d'avoir des profils différents avec Max, avec Antoine, avec Matthieu, Thomas, Romain… Chacun a quelque chose à amener, même si par le jeu des blessures, on n'a pas beaucoup de choix à faire", avait poursuivi Arlettaz.

Entente à Toulouse

Dupont et Ntamack ont pu parfaire leur entente à Toulouse, où ils ont enfin été alignés régulièrement depuis le début de saison, jouant ensemble sept matches.

L'ouvreur Romain Ntamack et le demi de mêlée Antoine Dupont affichent leur complicité sous le maillot de Toulouse en Top 14 face au Racing 92, le 19 juin 2026 au stade Vélodrome ( AFP / Gabriel BOUYS )

Le reste de la composition du XV de France révélée jeudi a suivi les tendances des entraînements depuis deux semaines. Le pilier droit bordelais Sipili Falatea va connaître sa première titularisation depuis juillet 2021, accompagné de Maxime Lamothe et de Jean-Baptiste Gros. Et une troisième ligne expérimentale sera composée de Paul Boudehent, Cameron Woki et François Cros.

Au centre, Kalvin Gourgues va, lui, connaître sa première titularisation, en compagnie de l'inamovible Yoram Moefana, tandis que Théo Attissogbe sera à l'arrière. Sur le banc des remplaçants, Esteban Capilla va connaître sa première apparition en bleu.

Pour construire son équipe, Fabien Galthié a été privé d'une quinzaine de joueurs sur blessures, comme les solides avants toulousains Julien Marchand, Emmanuel Meafou, Thibault Flament et Anthony Jelonch, le centre palois Fabien Brau Boirie, ou, lors du dernier entraînement mercredi, le troisième ligne rochelais Oscar Jegou.