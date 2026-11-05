Engie ajuste sa prévision de RNPG, l'Ebit au T3 bat les attentes

Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris

par Rihab Latrache et Forrest Crellin

Engie a ajusté jeudi ‌à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices, tout en faisant état d'un bond de 35,7% sur un an ​de son résultat opérationnel trimestriel, l'énergéticien français citant la bonne performance des neuf premiers mois de l'année et la contribution de UK Power Networks.

Le groupe confirme tabler sur un résultat net part du groupe (RNPG) annuel compris entre 4,9 ​et 5,5 milliards d’euros et un Ebit hors nucléaire compris entre 9,2 à 10,2 milliards d’euros, mais estime désormais qu'ils ressortiront dans le haut de ​leurs fourchettes prévisionnelles respectives.

Le plus grand gestionnaire de réseau ⁠de gaz d'Europe a enregistré un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) hors nucléaire de 7 milliards d'euros ‌sur les neuf premiers mois de l'année, dont 1,7 milliard sur juillet-septembre, selon les calculs de Reuters, alors que les analystes tablaient sur 1,6 milliard d'euros dans un consensus compilé par ​Visible Alpha.

"La contribution au troisième trimestre ‌des actions de (performance) reste bonne", a salué dans une téléconférence de presse le directeur ⁠financier d'Engie, Pierre-François Riolacci. "Et puis, on avait quand même une exposition résiduelle sur les prix d'électricité, et donc forcément, avec des marchés qui ont été porteurs sur le troisième trimestre, on a pu verrouiller quelques marges", a-t-il ajouté.

Selon ⁠les analystes de JP ‌Morgan, la performance d'Engie a été "partiellement contrebalancé par un impact plus important que prévu de ⁠la hausse des prix des matières premières énergétiques sur la dette nette, qui s’est traduit par des sorties de ‌trésorerie plus importantes liées aux appels de marge (...) et aux stocks de gaz".

"Même si nous pensons ⁠que le marché comprend qu'il s'agit d'un mouvement temporaire (...), dans un contexte où ⁠les inquiétudes concernant le risque ‌macroéconomique français persistent, cela signifiera probablement que l'action ne bougera pas beaucoup aujourd'hui, malgré la légère révision à la ​hausse des prévisions", avisent-t-ils dans une note publiée jeudi avant ‌l'ouverture de la Bourse de Paris.

Vers 09h05 GMT, l'action était stable à 24 euros, contre un gain de 1,05% pour le CAC 40 ​au même moment.

L'ACTIVITÉ NUCLÉAIRE À LA PEINE

L'Ebit à neuf mois de l'activité nucléaire est ressorti à 113 millions d'euros, plongeant de 77,2% sur un an.

"Cette évolution s'explique naturellement par l'arrêt de Doel 1 et Doel 2 ⁠en 2025, ainsi que par le transfert de Tihange 3 et Doel 4 à la coentreprise détenue à part égale par Engie et l'État belge dans le cadre de l'extension de ces deux unités", a expliqué Pierre-François Riolacci aux journalistes.

Engie et le gouvernement belge entendent prolonger jusqu’au 12 décembre les discussions visant à parvenir à un accord de principe sur le transfert des activités nucléaires d’Engie en Belgique, a précisé JP Morgan.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec ​Forrest Crellin, édité par Augustin Turpin)