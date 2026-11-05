BCE: appel à la discipline budgétaire face à l'inflation (haute responsable)

La tour de la BCE (à droite) à Francfort, le 29 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Une haute responsable de la Banque Centrale Européenne (BCE) a estimé jeudi que des finances publiques solides étaient indispensables pour lutter efficacement contre l'inflation, alors que plusieurs pays très endettés de la zone euro, dont la France, peinent à assainir leurs comptes.

"La capacité de la BCE à remplir son mandat principal repose sur des cadres budgétaires et réglementaires solides", a déclaré Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, qu'elle va quitter prématurément début janvier.

La banquière centrale allemande a jugé qu'une politique budgétaire prudente réduisait le risque que la banque centrale soit sujette à la "dominance budgétaire".

Cela correspond à une situation dans laquelle la banque centrale ne peut plus lutter contre l'inflation aussi librement qu'elle le souhaiterait parce qu'elle doit tenir compte de l'endettement des États.

Un message susceptible de trouver un écho particulier dans les pays les plus endettés de la zone euro, notamment la France où la conjoncture en berne complique encore les efforts de redressement des comptes publics.

D'autant que le projet de budget pour 2027 a été rejeté mercredi par les députés.

Sans citer de pays, Mme Schnabel a souligné que l'environnement avait profondément changé avec la remontée des taux d'intérêt.

Alors que les États avaient longtemps bénéficié du coût très faible de la dette, le ralentissement de la croissance et des taux durablement plus élevés rendent désormais plus difficile la maîtrise des finances publiques.

Réputée pour ses positions fermes face à l'inflation, Mme Schnabel, qui rejoindra le Fonds monétaire international (FMI) en janvier après sept ans à la BCE, a également jugé nécessaire de renforcer la compétitivité du Vieux continent et de réduire la fragmentation de ses 28 marchés.

Une vision qui rejoint les recommandations formulées ces dernières années par les anciens Premiers ministres italiens Mario Draghi et Enrico Letta.