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Viridien : rechute de -18%, sur le support crucial des 120E
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:43

La chute de -10Mns$ du résultat net fait plonger Viridien de -18%, au contact de son support des 120E des 15 et 16 mars puis des 10 et 18 avril (et ex-zénith du 13 novembre 2025).
Un énorme "gap de rupture" s'ouvre sous 143,10E, après un test des 147E la veille en matinée : sous les 120E, Viridien s'en irait retester le plancher des 109E du 27 février, puis combler le "gap" des 102,5E du 2 janvier.

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1 commentaire

  • 10:03

    article orienté! N-1 -28M$ 2026 -10M$ donc bien meilleur, avec baisse de 40M$ de l'endettement au vu du taux négocié à l'époque de plus de 8% c'est plus de 3M$ d'économie par année, bref, cela fait déjà deux fois que Viridien rembourse de gros montant en moins d'une année, pour moi, le meilleur est à venir.

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