Viridien instaure une gouvernance dissociée
information fournie par AOF 19/11/2025 à 08:46

(AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit lors de l’assemblée générale de 2026. nseil a également approuvé à l’unanimité la nomination de Henning Berg au poste de directeur général du groupe à compter du 3 juin 2026.

Henning Berg rejoindra Viridien le 3 mars 2026 en tant que directeur des Opérations (COO), assurant une transition structurée et progressive vers le rôle de directeur Général. Sa nomination en tant qu'administrateur sera également soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale de 2026.

Sophie Zurquiyah exercera la fonction de président non exécutif, son mandat d'administrateur étant soumis à la prochaine Assemblée Générale, "afin de faciliter une transition fluide avec Henning Berg".

Points clés

- Leader mondial des technologie et calcul scientifique de haute performance en géosciences, créé en 1956 ;

- Chiffre d'affaires de 1,12 M$ provenant à 71 % de la division Data, Digital & Energy Transition (Géoscience et bibliothèques de données sismiques et géologiques) et à 29 % de la division Sensing & Monitoring (vente d’équipements terrestres, sismiques et marines à la défense et aux industries non pétrolières et nouveaux métiers) ;

- Modèle d'affaires de forte croissance fondé sur 3 piliers :

- activités principales -géoscience intégrée et Earth Data- dans les bassins matures,

- activités différentientes dans le Sensing&Monitoring, en s’appuyant sur la base installée des clients,

- diversification dans les nouveaux métiers de la transition énergétique : CCUS (captage, utilisation et stockage du carbone), HPC (calcul de haute performance) puis surveillance des infrastructures via les solutions alliant capteurs & cloud ;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah assurant la présidence du conseil de 8 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à l’émergence d’une compagnie de technologie moins dépendante du secteur pétrolier & gazier :

- appui sur les positions de leader en image des sous-sols, cloud, exploitation des data, capteurs et systèmes d’acquisition,

- avec la fin de l’accord de capacité des navires avec Shearwater (et des pénalités associées), vers un modèle d’affaires « asset light » moins consommateur en capitaux,

- restructuration de la dette par refinancement & allongement de la durée des emprunts accélération de la génération de trésorerie nette et recours aux partenariats,

- Geoscience : flexibilité à 75 % des coûts,

- Earth & Data : investissements industriels tous liés à la demande multi-clients , en repli au 1er semestre, d’où le travail sur l’efficacité opérationnelle et le contrôle des coûts,

- Sensing & Monitoring : plan de restructuration visant l’abaissement du point mort,

- nouveaux métiers : Low Carbon (CCUS et Minerals & Mining) en partenariat avec Baker Hugues, High Performance Computing (HPC) et Structural Health Monitoring ou SHM,

- innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 6 % du chiffre d’affaires, dotée d’un portefeuille de 915 brevets et focalisée sur la puissance de calcul et la qualité des images dans ses 10 centres d’expertise ;

- Stratégie environnementale de neutralité totale en 2050 :

- 2030 : réduction de 50 % des émissions de CO2 (vs 2019),

- hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30 %),

- lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG ;

- Bilan assaini à fin juin : fonds propres de 1,12 Md$ et dette nette de 997 M$ avec levier de 2.

Défis

- Obtention de nouveaux contrats dans un marché de groupes pétroliers restructurés, aptes à maintenir leur rentabilité avec des cours du brut entre 65 et 85 $ ;

- Hautes ambitions dans les nouveaux métiers, attendus à 30 % du chiffre d’affaires en 2026 ;

- Après une hausse de 8 % des revenus et une perte nette de 22 M$ (charges financières de 86 M€) au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés d’un autofinancement libre de 100 M$ :

- Geoscience : croissance soutenue par l’avance technologique et la solidité du carnet de commandes, de 317 M$ à fin juin,

- Earth Data : forte hausse de l’autofinancement libre opérationnel,

- SMO : résultat opérationnel équilibré et génération de trésorerie de 25 M$ ;

- nouveaux métiers : hausse des revenus et 1ère contribution positive à la profitabilité ;

- Absence de dividende depuis 7 exercices.

Valeurs associées

