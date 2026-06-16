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Viridien : dévisse sous le palier des 100E, 88,5E en vue
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 13:03

A contrecourant d'indices boursiers redevenus euphoriques, Viridien matérialise une franche cassure des 103,5E (ex-"gap" du 2 janvier) puis s'enfonce vers 94E : le titre confirme l'enclenchement du vague baissière impulsive en direction des 88,5E, puis 85,2E (ex-support du 2 décembre).

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