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Viridien-Baisse de 14% de l'Ebitda ajusté au T2, objectif confirmé
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:14
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Viridien VIRI.PA a fait état jeudi d'un Ebitda ajusté en baisse de 14% au deuxième trimestre, citant la poursuite du conflit au Moyen-Orient et un plus faible niveau d'activité, tout en confirmant son objectif.

Le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières a enregistré 92 millions d'euros d'Ebitda ajusté au deuxième trimestre, contre 107 millions d'euros un an plus tôt.

"Nos résultats du deuxième trimestre sont restés affectés par un environnement géopolitique complexe", a déclaré Henning Berg, directeur général, dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif 2026, visant une génération de cash-flow net de 100 millions de dollars.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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