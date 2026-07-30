Viridien-Baisse de 14% de l'Ebitda ajusté au T2, objectif confirmé

Viridien VIRI.PA a fait état jeudi d'un Ebitda ajusté en baisse de 14% au deuxième trimestre, citant la poursuite du conflit au Moyen-Orient et un plus faible niveau d'activité, tout en confirmant son objectif.

Le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières a enregistré 92 millions d'euros d'Ebitda ajusté au deuxième trimestre, contre 107 millions d'euros un an plus tôt.

"Nos résultats du deuxième trimestre sont restés affectés par un environnement géopolitique complexe", a déclaré Henning Berg, directeur général, dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif 2026, visant une génération de cash-flow net de 100 millions de dollars.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)