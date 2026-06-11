Virgin Galactic, dont le symbole boursier est SPCE, s'envole de 25 % à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action de Virgin Galactic SPCE. a bondi de 25% jeudi, à la veille de l'introduction en bourse de SpaceX

SPCX.O , les deux sociétés partageant des codes boursiers très similaires

** Depuis plusieurs semaines, les participants au forum de trading wallstreetbets de Reddit affirment acheter des actions SPCE en pariant que le titre va bénéficier d'un regain d'intérêt de la part d'investisseurs qui le confondraient avec SPCX et l'achèteraient par erreur à la suite de l'introduction en bourse de SCPX

** Grâce à la hausse de jeudi, SPCE affiche désormais une progression de >130% depuis le 20 mai

** Le lanceur de satellites Rocket Lab RKLB.O , dont le symbole boursier ne ressemble pas à celui de SPCX, a progressé de 7% jeudi et de 37% depuis début mai