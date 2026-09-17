Virbac vise le haut de la fourchette de ses objectifs

Le spécialiste de la santé animale a publié des résultats financiers en nette progression au titre du premier semestre 2026. Porté par la dynamique de ses deux grandes divisions et par l'expansion de ses produits phares, le groupe a confirmé ses perspectives annuelles et cible désormais la borne haute de ses prévisions.

Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 7,4% à périmètre et taux de change constants. Cette croissance repose sur un effet volume/mix solide d'environ 5,4%, complété par un ajustement tarifaire moyen de 2%.

Le résultat net consolidé enregistre une hausse de 5,9% pour s'établir à 87,1 millions d'euros.

La rentabilité opérationnelle s'est améliorée de 0,5 point sur la période, tirée par un effet mix favorable sur la marge brute. Cette progression a permis d'absorber des charges opérationnelles plus élevées, principalement liées au calendrier des dépenses.

Les plateformes stratégiques dites "Supercharge" (hors Thyronorm) ont affiché une croissance d'environ 12% à périmètre et changes constants, soutenues notamment par les gammes Mobilité et Ruminants. L'intégration de Thyronorm a apporté une contribution additionnelle de 3,7 points de pourcentage à cette dynamique.

Fort de ces résultats semestriels, Virbac a confirmé ses objectifs financiers pour 2026 en visant la borne haute de sa fourchette initiale : une croissance du chiffre d'affaires située entre 5,5% et 7,5% à devise et périmètre constant, et une marge de résultat opérationnel courant ajusté d'environ 17%.

En parallèle, le groupe a annoncé la signature de deux accords de distribution stratégiques assortis d'options d'acquisition. Il a signé un accord complétant la gamme dédiée à la maladie rénale chronique chez le chat, avec option d'achat de la société mère (commercialisation prévue en 2027) pour le produit Porus-One. Virbac a également signé un autre accord portant sur une solution à base de finrozole pour la gestion des chaleurs chez la chienne, incluant l'acquisition future de l'AMM (lancement prévu en 2027).