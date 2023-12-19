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Virbac prévoit désormais une croissance des ventes d'environ 4% en 2023
information fournie par Reuters19/12/2023 à 08:36

Virbac SA VIRB.PA :

* LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS EST MAINTENANT ATTENDUE AUTOUR DE 4%

* LE RATIO DE "RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS ISSUS D'ACQUISITIONS" SUR "CHIFFRE D'AFFAIRES" DEVRAIT SE CONSOLIDER AUTOUR DE 15% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS EN 2023

* À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, LA POSITION DE CASH NET À FIN DÉCEMBRE 2023 DEVRAIT S'AMÉLIORER DE PRÈS DE 50 MILLIONS EUR PAR RAPPORT À LA MÊME POSITION À FIN DÉCEMBRE 2022

* EN 2024, NOUS PRÉVOYONS À CE STADE UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS ENTRE 4 ET 6%

* EN 2024, LE GROUPE PRÉVOIT UN RATIO DE “RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS ISSUS D’ACQUISITIONS” SUR “CHIFFRE D'AFFAIRES” AUTOUR DE 15% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* NOUS RÉAFFIRMONS NOTRE OBJECTIF D'ATTEINDRE UN RATIO D'EBIT AJUSTÉ DE 20% À HORIZON 2030

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VIRB.PA

(Rédaction de Gdansk)

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