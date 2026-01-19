Virbac, Eurazeo, Eiffage... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Alstom

Le spécialiste du transport ferroviaire dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

DMS Group

DMS Group a vu son chiffre d'affaires bondir de 17%, à 15,4 millions d'euros, au quatrième trimestre 2025. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus du spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie se sont appréciés de 9%, à 50 millions d'euros.

Eiffage

Eiffage poursuit le renforcement de son pôle énergie en Europe du Sud en prenant le contrôle d'un acteur spécialisé du génie climatique en Lombardie. Cette opération stratégique vise à répondre à la demande croissante en solutions d'efficacité énergétique et à diversifier les expertises techniques du groupe sur le marché italien.

Eurazeo

Eurazeo a signé un accord pour la cession à L Catterton, d'une participation minoritaire dans EX NIHILO, Maison parisienne de Haute Parfumerie. EX NIHILO est une maison de parfums de luxe française. La société a acquis une grande notoriété grâce à ses créations emblématiques Fleur Narcotique et Blue Talisman.

Oeneo

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, l'activité du groupe Oeneo s'inscrit toujours dans un marché des vins et spiritueux en contraction, impacté par un faible volume de vendanges pour la troisième année consécutive et par le ralentissement de la consommation mondiale.

Sidetrade

Le spécialiste des des applications Order-to-Cash basées sur l'IA présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

SMAIO

Le spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Virbac

Au quatrième trimestre, Virbac a vu la croissance de son chiffre d'affaires ralentir avec une progression de 7,1%, à 362 millions d'euros, à périmètre et change constant, contre une hausse de 12,3%, 364 millions d'euros sur les trois mois précédents. Au total, sur l'ensemble de l'exercice 2025, le spécialiste de la santé animale a vu ses revenus croître de 7,9%, à 1,465 milliard d'euros, toujours à périmètre et change constant. A taux de change réel, la hausse du chiffre d'affaires n'atteint plus que 1,9%.