Pluies intenses dans l'Aude: "surveillance renforcée", levée des évacuations à Narbonne

Une route inondée à Coursan, dans l'Aude, le 19 janvier 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les intempéries se poursuivent lundi dans l'Aude, donnant lieu à des débordements de cours d'eau et inondations localisés, mais leur plus faible intensité en début d'après-midi a permis la levée de certaines mesures préventives, comme l'évacuation d'habitations à Narbonne, selon les autorités locales.

Les pompiers ont "réalisé 72 interventions" depuis le début de cet épisode de précipitations dimanche, a indiqué la préfecture, précisant qu'une personne se trouvait "en urgence absolue" à la suite d'un accident lié aux intempéries.

Les précipitations sont toujours "significatives", donnant lieu à une "surveillance renforcée" mais "compte tenu de l’évolution de la situation, les personnes évacuées sur la commune de Narbonne hier soir (...) ont été autorisées à réintégrer leur domicile à 12h00 ce jour", a souligné la préfecture de l'Aude, dans un communiqué.

"Même si les précipitations vont être moins intenses dans les prochaines heures, la situation reste compliquée, avec plusieurs débordements en cours ou annoncés", a de son côté souligné la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, dans un communiqué.

Des champs inondés à Coursan dans l'Aude le 19 janvier 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les cours d'eau gonflés par les pluies débordent dans les champs ou les vignes, ce qui conduit à la coupure de certaines routes. "La situation demeure très dégradée sur le réseau routier (...) avec 42 routes encore fermées à la circulation", a précisé la préfecture.

Par ailleurs, quelques centaines de foyers ont été privés d’électricité et "des difficultés d’alimentation en eau potable sont constatées, notamment sur la commune de Talairan", selon la même source, soulignant que "compte tenu des prévisions météorologiques, le préfet a pris la décision de maintenir (mardi) la fermeture de tous les établissements scolaires sur l’ensemble des 109 communes de l'arrondissement de Narbonne".

Les transports scolaires y resteront suspendus et les manifestations extérieures interdites.

"Cette nuit, vers 03h00 du matin, l'eau est arrivée et a commencé à se déverser", a déclaré à l'AFP le maire de Coursan, Edouard Rocher. "Aujourd'hui, il n'y pas de risque majeur mais c'est un épisode qui est assez important".

"Cet après-midi, on attend encore de l'eau jusqu'à 17h00, ce qu'on a mis en place, c'est tout ce qui est contrôle, sécurité, vérification des berges", a-t-il détaillé. "Aujourd'hui, c'est le déversement de l'eau dans la plaine, il y a beaucoup d'eau qui passe, il faudra regarder s'il y a des dégâts particuliers mais aujourd'hui la situation est sous contrôle", a ajouté l'élu.

La zone la plus affectée par les crues est la plaine de l'Aude, près de son embouchure, voisine du département de l'Hérault. Dans ce territoire, "le pic de crue n’est pas encore atteint" et "pourrait l’être en début de soirée", a souligné la préfecture.

Selon le bulletin de Météo France de 16h05, une vigilance orange pour "risque de crue génératrice de débordements importants" restait signalée pour le fleuve Aude, avec par exemple un relevé de près de 7 mètres à la station de Cuxac (contre environ 1,50 m dimanche matin)

Quatre départements restent en vigilance orange pluie-inondations ce lundi: la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, l'Aude, et les Pyrénées-Orientales, où les pluies devaient rester importantes localement.

Dans l'Aude, cette vigilance orange devrait être levée aux alentours de 22h00 lundi et se maintenir jusqu'à 06h00 mardi en Corse et dans les Pyrénées-Orientales.

Dans ce département, touché par une sécheresse chronique ces dernières années, ces intenses précipitations permettent "de confirmer la tendance d’amélioration de la situation hydrologique (...) dans la continuité de l’épisode pluvieux de décembre", a souligné la préfecture locale.