Virbac en tête du SBF 120 après son point semestriel

virbac 1 (crédit photo : Flickr / Musewebsite )

Virbac signe la meilleure performance du SBF 120 ( 4,61%, à 340,50 euros), soutenu par une publication trimestrielle particulièrement solide. La société vise désormais la borne haute de ses prévisions annuelles en ce qui concerne le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle ajustée.

Au deuxième trimestre, le spécialiste de la santé animale a vu ses revenus croître de 5,9%, à 384 millions d'euros, à taux de change réel, ou de 7,2% à périmètre et change constants. Il s'agit d'une nette accélération par rapport aux trois premiers mois de l'année où le groupe avait vu son chiffre d'affaires augmenter de 2,2% à change réel, ou de 7,7% à périmètre et change équivalents.

Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus ont connu une croissance de 4%, ou de 7,4%, à 768 millions d'euros. Cette bonne performance a été soutenue par l'acquisition de Thynonorm, qui a contribué à hauteur de 1,4 point de pourcentage à la croissance globale sur les six premiers mois de l'année.

Perspectives confirmées

Virbac a confirmé ses objectifs financiers annuels et vise désormais la borne haute de la fourchette. La croissance du chiffre d'affaires, à change et périmètre constants, est attendue entre 5,5 et 7,5%, et la marge de résultat opérationnel courant ajusté devrait être d'environ 17%, toujours à change et périmètre équivalents.

Les analystes réagissent

Pour TP Icap Midcap, qui reste à l'achat avec une cible de cours de 412 euros, les revenus du premier semestre sont supérieurs aux attentes des analystes.

Chez Stifel, les analystes relèvent que les prévisions sont inchangées avec un ton un peu plus optimiste. Les objectifs annuels devraient se traduire par une solide croissance du bénéfice par action ( 15%). Le conseil reste à acheter, avec un objectif de cours de 440 euros.

Jefferies est un peu plus prudent avec une recommandation à conserver et une cible de 361 euros. Les analystes tablent sur une croissance annuelle des revenus de 6,8%, là où la société vise le haut d'une fourchette comprise entre 5,5 et 7,5%. La marge d'Ebitda ajusté devrait être de 16,9% pour la banque d'investissement américaine, proche des attentes de Virbac (17%).

Enfin, pour Oddo BHF, le deuxième trimestre de l'entreprise est en ligne avec ses attentes et témoigne d'un solide effet volume/mix et d'un effet prix. Les analystes détaillent que la récente pression observée sur le titre provient d'effets contraires affrontés par Zoetis (concurrence sur certaines familles de produits, tassement des visites vétérinaires...) et à la baisse de ses multiples. Oddo BHF est toujours à surperformance sur le titre Virbac, en visant 409 euros.