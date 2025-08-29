Vins et spiritueux : Rémy Cointreau revoit à la baisse l'impact des surtaxes douanières américaines

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé vendredi revoir à la baisse l'impact des surtaxes douanières américaines sur ses résultats après l'accord conclu en juillet entre les Etats-Unis et l'UE sur un taux de 15% de droits de douane sur les vins et spiritueux, contre 30% initialement envisagés.

Le groupe, particulièrement dépendant du cognac et du marché américain, estime désormais que les surtaxes douanières américaines auront un impact négatif de 20 millions d'euros sur son résultat opérationnel courant, contre 35 dans ses précédentes estimations.

Rémy Cointreau s'attend donc désormais à une baisse "modérée, à un seul chiffre" de son résultat opérationnel courant en 2025-2026 par rapport à l'exercice précédent, contre une baisse auparavant attendue "à un seul chiffre, modérée à élevée".

"Ces estimations tiennent compte des plans d'actions mis en oeuvre pour atténuer les effets négatifs des droits de douane additionnels", qui "intègrent une augmentation des investissements aux Etats-Unis et en Chine," écrit Rémy Cointreau dans un communiqué.

L'Union européenne avait annoncé le 21 août avoir échoué à obtenir une exemption de surtaxes douanières américaines sur les vins et spiritueux, qui seront taxés à 15% à leur entrée aux Etats-Unis selon l'accord trouvé en juillet dans un contexte où Donald Trump menaçait de surtaxe allant jusqu'à 30%.

Avant ces surtaxes douanières décidées par le président américain, les vins et spiritueux européens entrant aux Etats-Unis étaient très peu taxés.

La maison mère des marques de cognac Rémy Martin et Louis XIII avait déjà relevé son objectif annuel de résultat fin juillet après un accord trouvé sur les prix du cognac avec la Chine, qui avait mis en place de mesures de rétorsions avec l'UE sur fond de conflit sur la taxation des voitures électriques chinoises.

Rémy Cointreau s'attend toujours à une croissance annuelle de son chiffre d'affaires à périmètre constant "modérée, à un seul chiffre".