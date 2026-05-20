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Vingt-cinq nouvelles banques rejoignent le projet de stablecoin adossé à l'euro
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:58

Vingt-cinq banques supplémentaires, dont ABN Amro ABNd.AS et Sabadell SABE.MC , ont rejoint un consortium européen qui prévoit de lancer un stablecoin adossé à l'euro d'ici la fin de l'année, a annoncé celui-ci mercredi.

Le consortium, qui a créé l'an dernier une société basée à Amsterdam et baptisée qivalis, compte désormais 37 établissements financiers parmi ses membres, dont ING ING.AS , BNP Paribas BNPP.PA et BBVA BBVA.MC , issus de 15 pays différents.

Parmi les 25 nouveaux membres figurent également la banque néerlandaise Rabobank, l'espagnole Bankinter BKT.MC , la suédoise Handelsbanken SHBa.ST et la finlandaise Nordea

NDAFI.HE , entre autres.

Le fonctionnement d'un "stablecoin" est comparable à celui d'un fonds monétaire exposé aux taux souverains de la devise à laquelle la cryptodevise est adossée.

Le projet de stablecoin adossé à l'euro est présenté comme un moyen de contrer la domination américaine dans les paiements numériques, ainsi que de participer à un éventuel système futur où des actifs tels que les obligations et l'immobilier seraient négociés sous forme de jetons cryptographiques basés sur la blockchain.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s'est toutefois montrée sceptique plus tôt ce mois-ci quant à la nécessité de créer des stablecoins adossés à la devise européenne, estimant qu'ils pourraient entraver le travail de l'institution monétaire et aggraver d'éventuelles turbulences financières.

(Elizabeth Howcroft et Jesús Aguado; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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