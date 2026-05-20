La Russie adopte une loi pour protéger des drones les plateformes pétrolières en mer Caspienne-Interfax

Des plates-formes pétrolières exploitées par la société Lukoil sont visibles sur le champ pétrolier de Korchagina, en mer Caspienne
La chambre haute du Parlement russe a adopté mercredi une loi qui permet aux forces de sécurité d'abattre des drones au-dessus des plateformes pétrolières et gazières en mer Caspienne, rapporte l'agence de presse Interfax.
Lukoïl, deuxième producteur de pétrole russe, exploite deux grands gisements en mer Caspienne qui ont été attaqués à plusieurs reprises par des drones ukrainiens.
L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les installations énergétiques russes dans le cadre de sa campagne visant à affaiblir l'économie russe.
Selon une note publiée sur le site internet du Parlement, les drones constituent l'une des menaces les plus graves pour les intérêts économiques de la Russie en mer Caspienne.
"L'adoption de la loi (...) permettra de combler le vide juridique et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection antiterroriste de ces installations, sans affecter les questions de navigation et de pêche", lit-on dans ce document.
(Vladimir Soldatkin, rédigé par Andrew Osborn ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)
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