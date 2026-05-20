La Russie adopte une loi pour protéger des drones les plateformes pétrolières en mer Caspienne-Interfax

Des plates-formes pétrolières exploitées par la société Lukoil sont visibles sur le champ pétrolier de Korchagina, en mer Caspienne

La ‌chambre haute du Parlement russe a ​adopté mercredi une loi qui permet aux forces de sécurité d'abattre des drones ​au-dessus des plateformes pétrolières et gazières en mer Caspienne, ​rapporte l'agence de ⁠presse Interfax.

Lukoïl, deuxième producteur de pétrole ‌russe, exploite deux grands gisements en mer Caspienne qui ont été attaqués ​à ‌plusieurs reprises par des drones ukrainiens.

L'Ukraine ⁠a intensifié ses attaques contre les installations énergétiques russes dans le cadre de ⁠sa campagne ‌visant à affaiblir l'économie russe.

Selon ⁠une note publiée sur le site ‌internet du Parlement, les drones ⁠constituent l'une des menaces les plus ⁠graves pour ‌les intérêts économiques de la Russie en ​mer Caspienne.

"L'adoption ‌de la loi (...) permettra de combler le vide juridique et ​de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection antiterroriste ⁠de ces installations, sans affecter les questions de navigation et de pêche", lit-on dans ce document.

(Vladimir Soldatkin, rédigé par Andrew Osborn ; version française Tangi Salaün, édité par ​Sophie Louet)