Concerts annulés, nouvelles plaintes: la pression s'accentue sur Patrick Bruel

Patrick Bruel lors d'une réunion du Crif, à Paris, le 17 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Concerts annulés au Québec, invitation à "mettre entre parenthèses" sa carrière par le maire de Paris, annonce de nouvelles plaintes: la pression s'accentue sur Patrick Bruel, à moins d'un mois du début de sa prochaine tournée.

"La présomption d'innocence doit être garantie. Mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement, il devrait se retirer, il devrait mettre entre parenthèses sa carrière", le temps que "la justice soit rendue", a déclaré le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, mercredi sur France 2.

La veille, ce sont trois dates de concerts, en décembre au Canada, qui avaient été annulées par l'agence d'événementiel Gestev, en charge de l'organisation. Celle-ci a expliqué avoir pris cette décision en raison "du contexte actuel et de l'impossibilité d'assurer la promotion".

L'interprète de "Alors regarde", "Casser la voix" et "Place des grands hommes", visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle, fait aussi l'objet d'une plainte déposée par l'animatrice Flavie Flament, pour un viol qu'elle affirme avoir subi en 1991 quand elle avait 16 ans, selon le parquet de Paris.

Emmanuel Grégoire, lors d'une réunion sur la protection des enfants dans les écoles, organisée à la mairie de Paris 18 mai 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

De "nouvelles plaintes pour viols" sont à venir, a par ailleurs annoncé mardi Corinne Herrmann, l'avocate de l'animatrice, alors que la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a enjoint "les femmes à parler, même des dizaines d'années après", dans les affaires de violences sexistes et sexuelles.

Patrick Bruel, 67 ans, conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, affirmant n'avoir "jamais forcé" une femme à des relations sexuelles. Il a expliqué avoir eu une "brève histoire" avec Flavie Flament, ajoutant qu'"il n'y eut ni viol, ni drogue".

Son avocat Christophe Ingrain, a tenté mardi de minimiser l'écart d'âge entre l'animatrice et son client, âgé à l'époque de 32 ans mais "qui faisait beaucoup moins".

- Fans au rendez-vous -

En écho à cette libération de la parole, une pétition, soutenue par des associations féministes et qui avait recueilli plus de 25.000 signatures mercredi, demande l'annulation des prochains concerts de l'artiste.

Sa tournée doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Mais plus au Canada, donc.

L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le maire de Paris a, de son côté, expliqué qu'il n'avait pas la compétence de faire annuler les concerts parisiens, dont un Zénith fixé en octobre. "Je pense qu'il doit les annuler lui-même", a-t-il toutefois estimé.

Pour l'heure, Patrick Bruel est à l'affiche d'une pièce de Samuel Benchetrit, au théâtre Edouard VII à Paris, où son public lui témoigne toujours sa fidélité, a constaté mardi soir l'AFP.

"Pour le moment, c'est parole contre parole. On verra bien plus tard, si une condamnation tombe", a fait valoir Stéphanie, 58 ans et "fan depuis toujours", devant le théâtre privé parisien, qui a renforcé son dispositif de sécurité.

L'animatrice Flavie Flament au siège de France Télévisions à Paris, le 6 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

Sylvie, une autre spectatrice quinquagénaire, a elle confié avoir "un peu hésité" à venir. "Pour le moment, la justice ne s'est pas prononcée mais c'est vrai que c'est un peu compliqué sur le principe d'être là et sans doute de l'applaudir à la fin de la pièce", a-t-elle glissé.

Les inconditionnels font toujours bloc autour de l'artiste. Le 14 mai, une trentaine de fans l'ont ainsi attendu après la représentation pour entonner "Joyeux anniversaire, Patrick!", à l'occasion de ses 67 ans.

"Merci beaucoup, merci pour tout! ", a répondu, visiblement ému, Patrick Bruel, qui exclut à ce stade de quitter la scène.