VinFast s'associe à Autobrains pour développer une technologie de conduite autonome à faible coût
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VinFast VFS.O a conclu un partenariat avec la société d'intelligence artificielle Autobrains pour développer une technologie avancée de conduite autonome, y compris un système "Robo-car" à bas prix, ont annoncé les deux entreprises lundi, ce qui pourrait donner un coup de pouce à la technologie de conduite autonome du fabricant vietnamien de véhicules électriques.

L'accord pourrait aider le fabricant de véhicules électriques à adopter un système d'autonomie moins coûteux, basé sur des caméras, alors qu'il cherche à réduire les coûts et à accélérer le déploiement après des années de paris coûteux et retardés sur la conduite autonome.

En ce qui concerne le système d'aide à la conduite, les entreprises ont déclaré qu'elles se concentreraient sur l'amélioration de la technologie pour les prochains véhicules électriques VinFast, en s'appuyant sur les capacités de niveau 2 existantes du constructeur automobile.

Des essais pilotes de la technologie d'assistance améliorée sont déjà en cours sur les modèles VF 8 et VF 9 de VinFast, dans le but de déployer progressivement des fonctionnalités plus avancées sur l'ensemble de sa gamme.

Le partenariat explorera également une nouvelle architecture de conduite autonome "Robo-Car", conçue pour permettre des niveaux d'autonomie plus élevés sans capteurs LiDAR coûteux, réseaux de radars ou cartes à haute définition.

Similaire à l'approche de Tesla TSLA.O , le système repose sur sept caméras standard et une puce informatique compacte à haute performance, une configuration qui, selon les entreprises, pourrait fournir des capacités autonomes à une fraction du coût des approches traditionnelles.

Les essais du système Robo-Car sont en cours dans des zones contrôlées de Hanoï, et il est prévu de les étendre à de plus grandes villes et à des marchés étrangers, ont indiqué les entreprises.

