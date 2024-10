Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: va réaliser l'extension d'un métro à Chicago information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - L'Autorité des transports de Chicago a retenu le groupement d'entreprises constitué de Vinci Construction Grands Projets (40 %) et de Walsh Construction Company basée à Chicago (60 %) pour réaliser l'extension de la Red Line du métro.



Ce contrat, d'une valeur de 2,78 milliards de dollars (2,49 milliards d'euros), recouvre la conception et la construction de 9 km d'extension de la ligne dont 6,4 km de section aérienne. Il s'y ajoute la réalisation de quatre nouvelles stations, entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Cette extension vise à desservir les communautés défavorisées du Far South Side de Chicago.



10 % des heures de conception et 35 % des heures de construction seront allouées à des personnes issues de quartiers économiquement défavorisés de Chicago.



15 % des heures de construction seront effectuées par des apprentis et stagiaires et 22 % des achats réalisés auprès de TPE-PME locales.



En matière d'engagement environnemental, les optimisations de conception proposées par le groupement permettront de réduire de 14 % les quantités de béton des infrastructures. De plus, 50 % des bétons mis en oeuvre seront de type bas carbone.





