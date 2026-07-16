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Vinci - Stabilité du trafic global au 1er semestre 2026
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 17:54

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFIC GLOBAL STABLE AU 1ER SEMESTRE 2026

* A ACCUEILLI 85,1 MILLIONS DE PASSAGERS SUR L'ENSEMBLE DE SON RÉSEAU AU DEUXIEME TRIMESTRE 2026, UNE BAISSE (-1,3 %) PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2025

Texte original nGNE1yxDSP Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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