Vinci - Stabilité du trafic global au 1er semestre 2026

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFIC GLOBAL STABLE AU 1ER SEMESTRE 2026

* A ACCUEILLI 85,1 MILLIONS DE PASSAGERS SUR L'ENSEMBLE DE SON RÉSEAU AU DEUXIEME TRIMESTRE 2026, UNE BAISSE (-1,3 %) PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2025

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(Rédaction de Gdansk)