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Vinci signe un accord pour acquérir une concession autoroutière au Brésil
information fournie par Reuters01/12/2022 à 17:53

1er décembre (Reuters) - Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION D'UNE CONCESSION AUTOROUTIÈRE AU BRÉSIL

* ACCORD SUR L'ACQUISITION DE 55% D'ENTREVIAS, SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE DE DEUX SECTIONS AUTOROUTIÈRES À PÉAGE DANS L'ÉTAT DE SÃO PAULO JUSQU'EN 2047

* CONCESSION POUR L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE 570 KM D'AUTOROUTES COMPRENANT L'ÉLARGISSEMENT D'UNE SECTION SUR 210 KM

* LE BOUCLAGE FINANCIER DE L'ACQUISITION DES PARTS DE PATRIA EST ATTENDU EN 2023 APRÈS LA LEVÉE DES CONDITIONS SUSPENSIVES

* VINCI HIGHWAYS, FILIALE DE VINCI CONCESSIONS, ANNONCE AVOIR SIGNÉ UN ACCORD LUI PERMETTANT D'ACQUÉRIR, AUPRÈS DU FONDS PATRIA, UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE 55% DANS LA CONCESSION AUTOROUTIÈRE ENTREVIAS, TRAVERSANT L'ÉTAT DE SÃO PAULO DU NORD AU SUD

* CE PROJET RENFORCE L'ENGAGEMENT DE VINCI CONCESSIONS AU BRÉSIL

Texte original sur Eikon ID:nGNE7Ytqc2 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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