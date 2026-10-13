Les lycéens de nouveau dans la rue, avant un appel à manifester samedi, au début des vacances

Manifestation de lycéens à Paris le 13 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Décidés à "ne rien lâcher", lycéens et étudiants sont de nouveau massivement descendus dans la rue mardi, où le gouvernement a vu une mobilisation en baisse, avant un nouvel appel à rejoindre des manifestations contre "la vie chère" prévues samedi, au premier jour des vacances scolaires.

Les manifestants étaient entre 161.500 (selon l'Intérieur) et 480.000 (selon l'intersyndicale de la jeunesse) dans toute la France, après une précédente mobilisation comptant 266.000 à 450.000 personnes mardi dernier.

A Paris, où deux cortèges ont réuni 41.500 personnes selon l'Intérieur, quelques heurts sont survenus entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont usé de gaz lacrymogène et canons à eau. Vers 19h30, la place proche des Invalides où ont eu lieu ces tensions était quasiment vidée.

Brandissant des pancartes "sans éducation, pas de nation" ou "on veut un parcours sûr, par Parcoursup", un premier cortège est parti dans le calme de la place d'Italie, en présence d'une dizaine de responsables Insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon, qui a été acclamé.

"J'ai le bac cette année et toujours pas de prof d'anglais et physique-chimie", a raconté à l'AFP Lise, en terminale au Kremlin-Bicêtre, dans cette manifestation où de nombreux parents, professeurs et syndicalistes étaient également présents.

Un autre cortège, moins fourni, a défilé entre l'Hôtel de Ville et la place de Port-Royal, émaillé de quelques incidents, dont des voitures brûlées et du mobilier urbain dégradé, a observé l'AFP, avant que les deux manifestations se rejoignent pour converger vers les Invalides.

D'autres manifestations ont eu lieu à Nantes, Lens, Lyon (11.000 personnes, selon la préfecture), Strasbourg, Bordeaux (4.000, selon la préfecture), Marseille (3.800, selon la police) ou encore Besançon (environ 1.100, selon la police).

"On est là parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas se faire écouter par le gouvernement", a résumé à Marseille Nina, 17 ans.

Manifestation de lycéens à Bordeaux le 13 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

A l'origine du mouvement parti mi-septembre d'un lycée de banlieue parisienne, à Créteil, pour s'étendre un peu partout en France, l'Union syndicale lycéenne (USL) demande la suppression de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et un plan de 10 milliards d'euros pour les lycées.

"fuites d'eau"

"Dans notre lycée, il y a des fuites d'eau, des morceaux de plafond qui tombent dans les classes, pourquoi on devrait accepter ça ?", s'est interrogée Cloé, en première au lycée Charles-de-Gaulle à Caen.

Mardi matin, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg est venue soutenir les manifestants devant le lycée Paul-Eluard de Saint-Denis, en banlieue parisienne, un des épicentres du mouvement.

Des effectifs plus nombreux et un budget réel qui stagne expliquent le décrochage des dépenses proposées par étudiant entre 2008 et 2026, selon des données compilées par les chercheurs Lucas Chancel et Thomas Piketty et exprimées en euros constants de 2025 ( AFP / Paz PIZARRO )

Entre autres villes impactées : Angoulême, Annecy, Mulhouse, Nancy...

"On continue le blocus, on lâche rien", a expliqué Naouel, en première à Brest, avec "bon espoir" que le mouvement se poursuive après les vacances de la Toussaint qui débutent samedi pour deux semaines.

Plusieurs organisations étudiantes et lycéennes doivent être à nouveau reçues jeudi après-midi par les ministres de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur.

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, présente à la manifestation parisienne, a assuré que "tant qu'il n'y a pas de réponse aux revendications, la mobilisation va continuer", avec en vue les multiples rassemblements prévus samedi sur le pouvoir d'achat.

"Nous vous appelons massivement à rejoindre le mouvement des +gilets jaunes+ samedi pour enfin faire vivre cette convergence des luttes", a pour sa part lancé le président de l'Union syndicale lycéenne (USL), Ryad Rani.

A Toulouse, Margot, élève en seconde au lycée Sainte-Marie-de-Nevers, était plus désabusée : "Le 17, ce sera un gros truc qui va clôturer et avec les vacances, on va passer à autre chose".

De son côté, le gouvernement a dit constater une décélération du mouvement.

En milieu de journée, le ministère de l’Éducation a fait état de 94,2% des lycées "ouverts", avec "214 fermetures d'établissements scolaires, contre "800 mardi" 6 octobre, pic de la mobilisation. Et seuls 4,98% des enseignants du second degré ont participé au mouvement mardi, selon un bilan en fin de journée.

36 enquêtes

Manifestation de lycéens à Bordeaux le 13 octobre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Aujourd'hui, il y a moins de monde qu'avant", reconnaît Camille Marchand, 19 ans, étudiante à l'IUT de Bobigny, selon qui "les gens ont peur de la police". Mais samedi, "il y aura les lycéens, les étudiants, les +gilets jaunes+ et les gens qui travaillent en semaine", assure-t-elle.

Côté enseignement supérieur, 90% des quelque 70 universités françaises étaient "bloquées" ou "fermées" ce mardi, selon l'organisation Union étudiante - le ministère a évoqué des perturbations dans un tiers des établissements du supérieur.

M. Lecornu a indiqué que le gouvernement déposerait des amendements au projet de budget pour 2027 reprenant "certaines propositions formulées" sur la plateforme de concertation lancée à l'adresse des lycéens.

Le ministre de l’Éducation, Édouard Geffray, a assuré mardi matin que le déploiement des 3.000 professeurs remplaçants, annoncé la semaine dernière, avait commencé dans les lycées à la situation la plus critique.

Au total, 36 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, dont quatre concernent des "blessures mutilantes" et six des "blessures significatives", a indiqué le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez devant le Sénat. Depuis le début de la contestation, plus de 200 lycéens ont été blessés, "près de 900" policiers et gendarmes, selon le ministre, et 147 personnels de l’Éducation.