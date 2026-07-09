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Vinci remporte un contrat pour l'installation et l'exploitation de 25 sites de recharge en Allemagne
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 17:58

L'entreprise eliso, filiale de Vinci Concessions, remporte un contrat avec la République fédérale d'Allemagne pour l'installation et l'exploitation de 25 sites de recharge destinés aux poids lourds dans le nord du pays.

Le contrat, d'une durée de huit ans, comprend jusqu'à 180 points de charge situés sur les principaux corridors de transport.

Les parcs de recharge seront conçus avec trois à trente-six points de charge par site et des puissances pouvant atteindre un mégawatt.

En 2023, eliso avait déjà été mandatée par le gouvernement fédéral pour construire et exploiter 800 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur plus de 100 sites dans le nord, l'est et le centre de l'Allemagne.

Vinci Concessions opère également des bornes de recharge électrique en France pour les voitures (avec sa filiale Easy Charge, en partenariat avec Vinci Energies) et a lancé des projets pour les poids lourds (avec sa filiale Voltix).

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