Vinci remporte la conception-construction d'un projet d'énergie de fusion au Royaume-Uni

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Les exportations quotidiennes de pétrole en provenance du golfe Persique ont chuté d'au moins 60% au cours de la semaine qui s'est terminée le 15 mars par rapport au mois de février, pénalisées par le conflit au Moyen-Orient, montrent des données maritimes et ...
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Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 17e jour lundi : . Trump dit ne pas savoir si le nouveau guide suprême iranien est en vie Donald Trump a déclaré ne pas savoir si le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, était ...
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La filiale ukrainienne d'ArcelorMittal, ArcelorMittal Kryvyi Rih, a annoncé lundi la fermeture de deux laminoirs dans le pays, invoquant la crise énergétique provoquée par les frappes russes et le coût des exigences environnementales de l'Union européenne (UE). ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•16.03.2026•18:18•
"L'État doit prendre ses responsabilités", a pointé Thierry Cotillard, le patron du Groupement Mousquetaires/Intermarché, ce lundi 16 mars. Face à la hausse des prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient , le patron du Groupement Mousquetaires/Intermarché ...
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