information fournie par Reuters • 16/03/2026 à 17:54

Vinci remporte la conception-construction d'un projet d'énergie de fusion au Royaume-Uni

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI REMPORTE LA CONCEPTION-CONSTRUCTION DU DERNIER-NÉ DES PROJETS D'ÉNERGIE DE FUSION AU ROYAUME-UNI

* UN CONTRAT D'UNE VALEUR DE 200 MILLIONS £ (ENVIRON 230 MILLIONS D'EUROS)

* CONTRAT D'UNE DURÉE DE 4,5 ANS PORTE SUR LA PHASE 1 DU PROJET

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(Rédaction de Gdansk)