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Vinci : légère hausse du trafic dans les aéroports et sur les autoroutes en mai
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 18:37

Le groupe a fait état d'une activité globalement stable dans ses infrastructures de transport au mois de mai, avec une légère progression du trafic dans ses aéroports et sur son réseau autoroutier.

Le trafic passagers de Vinci Airports a augmenté de 0,1% sur un an en mai. Depuis le début de l'année, la fréquentation des plateformes du groupe affiche une hausse de 0,6%.

Le concessionnaire souligne que la bonne tenue de plusieurs aéroports, notamment au Portugal, à Edimbourg, Belgrade, Budapest, en République dominicaine et au Mexique, a permis de compenser le ralentissement observé à Londres Gatwick et sur certaines plateformes asiatiques.

Sur les autoroutes, le trafic a progressé de 0,3% en mai. La circulation des véhicules légers a gagné 0,8%, tandis que celle des poids lourds a reculé de 2,7%.

Sur les cinq premiers mois de l'exercice, le trafic de Vinci Autoroutes reste toutefois orienté à la baisse, avec un recul de 1,8% par rapport à la même période de 2025. Cette évolution reflète une diminution de 2,2% du trafic des véhicules légers, partiellement compensée par une hausse de 0,5% de celui des poids lourds. À fin avril, le recul cumulé atteignait encore 2,5%.

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