Vinci, Interparfums, Oeneo... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Dassault Aviation

L'avionneur communiquera ses résultats du premier semestre.

DMS

Au deuxième trimestre, les revenus de DMS Group ont reculé de 2 %, à 12,7 millions d'euros. Toutefois, grâce à une croissance de 10 %, à 10,9 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie a vu son chiffre d'affaires progresser de 3 %, à 23,6 millions d'euros, au premier semestre. Cette croissance s'est effectuée dans un contexte de marché tendu et avec un effet de base défavorable.

Ekinops

Ekinops a signé un accord avec Auroz - Pure Distribution, un distributeur australien spécialisé dans le matériel et logiciels de services de communications unifiées et de vidéoconférence, pour son portefeuille de solutions de connectivité, connu sous la marque OneAccess. Grâce à cet accord de distribution, la firme française souhaite soutenir la croissance sur les marchés de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Océanie.

Groupe Vergnet

Le Groupe Vergnet a publié avec retard ses comptes annuels en raison de difficultés rencontrées dans le processus de consolidation de certaines filiales, en particulier sur des périmètres géographiques tels que le Pacifique et le Brésil, dont la déconsolidation est en cours. Dans ce contexte, la société a accéléré les ajustements nécessaires pour refonder son modèle opérationnel, ce qui a pesé sur les résultats. Sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires du spécialiste du producteur d'énergies renouvelables (éolienne, solaire et hybride) a reculé de 69,39 %, à 7,1 millions d'euros.

Herige

Le spécialiste des matériaux de construction livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Interparfums

Longchamp et Interparfums ont signé un accord de licence parfums à compter du 22 juillet 2025 et jusqu'à 31 décembre 2036. Dans le cadre de cet accord, mondial et exclusif, Interparfums sera chargé de la création, la production et la distribution de lignes de parfums dans les points de vente de la marque Longchamp et en distribution sélective. Un premier lancement est programmé en 2027.

Largo

L'expert du reconditionnement de produits high-tech présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Oeneo

Le groupe Oeneo a réalisé un chiffre d'affaires de 69,8 millions d'euros pour le premier trimestre de l'exercice 2025-2026, en baisse de 6,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. " Ce repli s'inscrit dans un environnement économique tendu pour le marché des vins et spiritueux, en raison d'un ralentissement mondial de la consommation et des incertitudes relatives à l'instauration de barrières douanières tarifaires susceptibles d'impacter tant ses produits que ceux de ses clients ", explique la société.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Sanofi

Sanofi a conclu un accord pour l'acquisition de Vicebio Ltd, une société de biotechnologie privée basée à Londres. Pour cette opération, le laboratoire français déboursera un paiement initial de 1,15 milliard de dollars, et des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre 450 millions de dollars, en fonction des réalisations en matière de développement et de réglementation. L'objectif pour Sanofi est de mettre la main sur un candidat-vaccin combiné en phase précoce de développement contre le virus respiratoire syncytial et le métapneumovirus humain.

Safran

Safran annonce la finalisation de l'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, systèmes dont la fonction est critique pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères. Grâce à cette acquisition, Safran devient un leader mondial des systèmes d'actionnement et de commandes de vol, se positionnant de manière optimale pour les programmes aéronautiques de prochaine génération. La valeur d'entreprise de l'activité acquise s'élève à 1,8 milliard de dollars, avec un impact relutif sur le bénéfice par action de Safran dès la première année.

Sartorius Stedim Biotech

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech a progressé de 9,4 %, à taux de change constants, pour un total de 1,490 milliard d'euros. Ce dynamisme a été entretenu par les activités récurrentes à forte marge de produits consommables. Toutes les régions ont contribué à cette évolution positive, comme celle des Amériques (+11 %), ou encore celle de l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) dont l'activité a augmenté de 8,7 %.

Société Française de Casinos

La Société Française de Casinos a publié des résultats semestriels en repli. Sur le premier semestre de son exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires a reculé de 5,16 %, à 10,401 millions d'euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation a diminué de 19,69 %, à 1,309 million d'euros. Enfin, le bénéfice net a fondu en passant de 864 à 531 millions d'euros. Cette contre-performance s'explique par les fermetures temporaires de certains espaces, notamment sur les casinos de Gruissan et Chatel-Guyon afin d'améliorer l'expérience clients et l'offre de jeux.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions signalera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vallourec / Vinci

Vallourec a annoncé la signature d'une promesse de vente de son site de Déville-lès-Rouen avec Vinci Immobilier. Vallourec a indiqué que le projet de Vinci, présenté en mars dernier, répondait le mieux aux attentes du groupe et aux enjeux territoriaux portés par les élus locaux. Le projet du groupe de construction et de concessions répond à une démarche de revitalisation économique en transformant ce site en pôle d'activité économique attractif, pensé pour offrir des opportunités d'emplois diversifiés et des espaces adaptés aux besoins des entreprises locales.

Vente-unique.com

Au troisième trimestre de son exercice 2024-2025, le volume d'affaires global de Vente-unique.com a nettement accéléré avec une progression de 24,8 %, à 68,9 millions d'euros, contre une hausse de 12,6 % au premier semestre. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, le volume d'affaires global s'est élevé à 201 millions d'euros, soit une augmentation de 16,5 %, tandis que dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 11,7 %, à 148,03 millions d'euros.

Vinci

Seymour White, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté trois contrats d'une valeur totale de 431 millions d'euros sur l'île-continent. La société sera chargée de la construction d'une section de 4,4 km du projet Coomera Connector Stage 1 Sud, pour une valeur de 229 millions d'euros. Ensuite, elle devra réaliser la rénovation d'une route et la construction d'un pont à Moreton Bay dans le Queensland, pour 48 millions d'euros.