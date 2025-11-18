Vinci-Hausse de 3,9% du trafic passagers des aéroports en octobre 2025

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE 2025
* TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES +1,9% EN OCTOBRE
* TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS +3,9% EN OCTOBRE
* MOUVEMENTS COMMERCIAUX (ATM) DE VINCI AIRPORTS +2,0% EN OCTOBRE
Texte original [https://tinyurl.com/ykkd7996] Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
