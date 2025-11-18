 Aller au contenu principal
Vinci-Hausse de 3,9% du trafic passagers des aéroports en octobre 2025
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 17:54

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE 2025

* TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES +1,9% EN OCTOBRE

* TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS +3,9% EN OCTOBRE

* MOUVEMENTS COMMERCIAUX (ATM) DE VINCI AIRPORTS +2,0% EN OCTOBRE

Texte original [https://tinyurl.com/ykkd7996] Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VINCI
116,7000 EUR Euronext Paris -1,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

