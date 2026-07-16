Vinci Energies lance une offre publique d'achat sur All for One

(Actualisé avec détails, cours en Bourse, précisions §§3-5)

Vinci Energies SGEF.PA annoncé jeudi lancer une offre publique d'achat sur l’intégralité des actions du groupe allemand d’intégration et maintenance de "business applications" All for One A1OS.DE au prix de 67,50 euros par action en numéraire.

L’offre représente une prime de 104,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les trois derniers mois et de et de 95,5 % par rapport au cours de clôture Xetra de l’action All for One à la Bourse de Francfort le 15 juillet 2026, selon un communiqué du groupe français de construction et de concessions.

À la Bourse de Paris, vers 08h05 GMT, l'action Vinci grappille 0,17% à 119,45 euros, tandis que le titre All for One s'envole de 93% à 67 euros à Francfort.

Le groupe allemand, qui compte 3.000 collaborateurs en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne et accompagne plus de 4.500 clients, a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d’euros en 2025, précise le communiqué.

L'acquisition de All for One, qui est notamment spécialisé dans l'intégration des solutions de l'éditeur allemand de logiciels SAP SAPG.DE , permettrait de soutenir les ambitions de Vinci dans le marché en forte croissance des services aux infrastructures digitales, ajoute le groupe français.

Vinci précise qu'aucun contrat de contrôle et de transfert des bénéfices et pertes au sens du droit allemand ne sera conclu avant le 1er janvier 2029.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)