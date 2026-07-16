Kering nomme un nouveau directeur général à la tête de la maison Bottega Veneta

Le groupe de luxe français Kering, en mutation, a annoncé mercredi la nomination de Romain Spitzer au poste de directeur général de Bottega Veneta, l'une de ses maisons italiennes de prêt-à-porter et maroquinerie.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le nouveau dirigeant prendra ses fonctions le 1er septembre. Rattaché à Luca de Meo, directeur général de Kering (qui détient aussi Gucci, Saint Laurent ou Balenciaga), il sera basé à Milan et rejoindra le comité exécutif du groupe.

Romain Spitzer a débuté sa carrière chez Guerlain en 1995, avant de passer par Jean Paul Gaultier Parfums et Yves Saint Laurent Parfums, puis Parfums Christian Dior. Il était PDG de Fragrance Group LVMH Beauty (Parfums Givenchy, Kenzo, Acqua di Parma...) depuis 2016.

Bartolomeo Rongone, le précédent directeur général de Bottega Veneta - maison connue notamment pour ses sacs en cuir tressé -, avait quitté son poste fin mars pour rejoindre la maison Moncler.

Bottega Veneta a été l'une des rares maisons de Kering à publier un chiffre d'affaires en croissance organique l'an dernier, à 1,7 milliard d'euros (+3%), quand parallèlement Gucci voyait, elle, ses ventes reculer de 19%.

Depuis l'arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering en septembre dernier, le groupe, en difficulté, multiplie les changements dans les équipes de ses maisons. Début juin, Kering a notamment nommé un nouveau directeur général chez Alexander McQueen.

Lors de la présentation de son plan stratégique en avril, Luca de Meo avait évoqué le potentiel de Bottega Veneta, notamment dans d'autres catégories que la maroquinerie, comme le prêt-à-porter. "Bottega Veneta est l'une des maisons les plus solides et les plus distinctives du luxe, forte d'un savoir-faire d'exception, d'une identité créative unique et d'un remarquable potentiel de croissance", a-t-il souligné dans le communiqué.