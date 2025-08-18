 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 903,00
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci décroche un contrat en Australie sur l'Eastern Freeway
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 18:00

(Zonebourse.com) - Vinci , via sa filiale australienne Seymour Whyte, annonce l'attribution d'un contrat de modernisation du tronçon Hoddle-Burke de l'autoroute Eastern Freeway, en partenariat avec John Holland, Jacobs, Mott MacDonald et Major Road Projects Victoria.

Le contrat, estimé à environ 450 MEUR (800 MAUD) sera partagé à parts égales entre Seymour Whyte et John Holland, avec une livraison prévue à la mi-2028.

Le projet inclut l'ajout d'une voie par sens, une voie réservée aux bus, des voies partagées, des structures civiles et des murs antibruit destinés à améliorer le confort des riverains.

Valeurs associées

VINCI
128,0000 EUR Euronext Paris -1,23%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

