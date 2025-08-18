Vinci décroche un contrat en Australie sur l'Eastern Freeway information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 18:00









(Zonebourse.com) - Vinci , via sa filiale australienne Seymour Whyte, annonce l'attribution d'un contrat de modernisation du tronçon Hoddle-Burke de l'autoroute Eastern Freeway, en partenariat avec John Holland, Jacobs, Mott MacDonald et Major Road Projects Victoria.



Le contrat, estimé à environ 450 MEUR (800 MAUD) sera partagé à parts égales entre Seymour Whyte et John Holland, avec une livraison prévue à la mi-2028.



Le projet inclut l'ajout d'une voie par sens, une voie réservée aux bus, des voies partagées, des structures civiles et des murs antibruit destinés à améliorer le confort des riverains.





