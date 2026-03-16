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Vinci Construction remporte un contrat de 200 millions de livres
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 18:04

UK Fusion Energy, anciennement UK Industrial Fusion Solutions, a attribué au groupement Ilios, dirigé par Nuvia, filiale de Vinci Construction, spécialisée dans les projets et services nucléaires, un contrat de conception et de construction des infrastructures du programme Step Fusion dans le Nottinghamshire, au Royaume-Uni.

D'une durée de 4,5 ans et d'un montant de 200 millions de livres (environ 230 millions d'euros, dont 50% pour Nuvia), ce contrat porte sur la phase 1 du projet, qui comprend la conception et la construction de l'ensemble des bâtiments, infrastructures et installations du site.

Financé par l'État britannique, le programme Step vise à développer d'ici 2040 un prototype de centrale capable de produire de l'électricité à partir de l'énergie de fusion.

Ce projet confirme l'expertise de Vinci Construction dans les grandes infrastructures énergétiques, notamment dans la fusion, domaine dans lequel le groupe est déjà impliqué via le projet ITER en construction à Cadarache, en France.

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