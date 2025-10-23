Vinci-CA +4,7% au T3, objectifs annuels confirmés

(Bien lire jeudi §1, non mercredi)

Vinci SGEF.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% au troisième trimestre, à 19,4 milliards d'euros, le groupe citant "une bonne dynamique d’ensemble" de ses différentes activités.

Le groupe français de construction et de concessions confirme également ses perspectives pour 2025, dont une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats, "avant l’impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France."

