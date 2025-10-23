 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci-CA +4,7% au T3, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:26

(Bien lire jeudi §1, non mercredi)

Vinci SGEF.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% au troisième trimestre, à 19,4 milliards d'euros, le groupe citant "une bonne dynamique d’ensemble" de ses différentes activités.

Le groupe français de construction et de concessions confirme également ses perspectives pour 2025, dont une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats, "avant l’impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France."

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VINCI
122,8500 EUR Euronext Paris +0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank