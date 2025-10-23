 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 641,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Anthropic utilisera les puces d'IA de Google, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards, pour former le chatbot de Claude
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 23:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 5 et 6)

Anthropic a déclaré jeudi que ses modèles Claude seraient formés en utilisant jusqu'à un million de puces d'intelligence artificielle de Google, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, dans le but d'améliorer ses offres d'IA générative dans un paysage en évolution rapide.

L'accord souligne les immenses besoins informatiques des entreprises d'IA pour la formation, le déploiement et l'inférence continue dans l'IA générative.

Pour sécuriser rapidement l'infrastructure, les développeurs se sont précipités dans des accords de plusieurs milliards de dollars .

Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , qui soutient également Anthropic, fournira des services supplémentaires d'informatique en nuage à la startup à l'origine du chatbot Claude.

Pour Google, l'accord intervient alors qu'il élargit la disponibilité externe de ses unités de traitement tensoriel (TPU), historiquement réservées à un usage interne. Il loue les TPU par l'intermédiaire de Google Cloud.

Anthropic a déclaré avoir choisi les TPU en raison de leur rapport prix/performance et de leur efficacité, ainsi que de son expérience en matière d'entraînement et d'utilisation de ces processeurs pour ses modèles.

Reuters a rapporté en exclusivité au début du mois d'octobre qu'Anthropic prévoyait que ferait plus que doubler, voire tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine, grâce à l'adoption rapide de ses produits destinés aux entreprises.

Valeurs associées

ALPHABET-A
253,0800 USD NASDAQ +0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Intel fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au T3
    Intel fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au T3
    information fournie par Reuters 23.10.2025 23:15 

    par Arsheeya Bajwa, Max A. Cherney et Stephen Nellis Intel a fait état jeudi d'un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, mais a dit s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit légèrement inférieur aux estimations. Ces ... Lire la suite

  • Wall Street termine en hausse entre résultats et géopolitique
    Wall Street termine en hausse entre résultats et géopolitique
    information fournie par Reuters 23.10.2025 23:13 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que les investisseurs examinaient une série de résultats d'entreprises et que les inquiétudes évoluaient sur les questions géopolitiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,31%, ou 144,20 points, à ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait une déclaration à la presse à son arrivée pour le sommet des dirigeants de l'UE, le 23 octobre 2025 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Premier pas timide de l'UE vers l'utilisation des avoirs russes au profit de l'Ukraine
    information fournie par AFP 23.10.2025 22:52 

    Un premier pas extrêmement prudent : les dirigeants de l'UE ont demandé jeudi à la Commission d'explorer les moyens de financer l'Ukraine sur les deux années à venir, laissant la porte ouverte à la mise en place d'un prêt qui s'appuierait sur les avoirs russes ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Résultats d'entreprises et optimisme commercial soutiennent Wall Street
    information fournie par AFP 23.10.2025 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, satisfaite jusqu'à présent de la saison des résultats d'entreprises, et encouragée par la confirmation d'une rencontre entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping. Après une ouverture sans entrain, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank