Anthropic utilisera les puces d'IA de Google, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards, pour former le chatbot de Claude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 5 et 6)

Anthropic a déclaré jeudi que ses modèles Claude seraient formés en utilisant jusqu'à un million de puces d'intelligence artificielle de Google, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, dans le but d'améliorer ses offres d'IA générative dans un paysage en évolution rapide.

L'accord souligne les immenses besoins informatiques des entreprises d'IA pour la formation, le déploiement et l'inférence continue dans l'IA générative.

Pour sécuriser rapidement l'infrastructure, les développeurs se sont précipités dans des accords de plusieurs milliards de dollars .

Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , qui soutient également Anthropic, fournira des services supplémentaires d'informatique en nuage à la startup à l'origine du chatbot Claude.

Pour Google, l'accord intervient alors qu'il élargit la disponibilité externe de ses unités de traitement tensoriel (TPU), historiquement réservées à un usage interne. Il loue les TPU par l'intermédiaire de Google Cloud.

Anthropic a déclaré avoir choisi les TPU en raison de leur rapport prix/performance et de leur efficacité, ainsi que de son expérience en matière d'entraînement et d'utilisation de ces processeurs pour ses modèles.

Reuters a rapporté en exclusivité au début du mois d'octobre qu'Anthropic prévoyait que ferait plus que doubler, voire tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine, grâce à l'adoption rapide de ses produits destinés aux entreprises.