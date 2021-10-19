Vinci affiche un CA à fin septembre en hausse à €35,8 milliards
information fournie par Reuters19/10/2021 à 18:27
19 octobre (Reuters) - VINCI SA SGEF.PA :
* INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2021
* MAINTIEN DU CARNET DE COMMANDES À UN TRÈS HAUT NIVEAU
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 35,8 MILLIARDS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE, EN HAUSSE DE 3% PAR RAPPORT À 2019
* ENDETTEMENT FINANCIER NET EN FORTE DIMINUTION - LIQUIDITÉ IMPORTANTE
* PERSPECTIVES 2021 CONFIRMÉES ET PRÉCISÉES
* LE CARNET DE COMMANDES AU 30 SEPTEMBRE 2021 ATTEINT 45,4 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 6 % SUR 12 MOIS
* L'ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ AU 30 SEPTEMBRE 2021 S'ÉTABLIT À 16,9 MILLIARDS D'EUROS, EN BAISSE DE 3,9 MILLIARDS D'EUROS SUR 12 MOIS ET DE 1,1 MILLIARD D'EUROS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE
* SUR LA BASE DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS (PERSPECTIVES CONFIRMÉES), LES RÉSULTATS 2021 DE VINCI DEVRAIENT ÊTRE EN NETTE AMÉLIORATION PAR RAPPORT À 2020, TOUT EN RESTANT INFÉRIEURS À LEUR NIVEAU DE 2019
* PERSPECTIVES : VINCI AUTOROUTES, COMPTE TENU DE LA BONNE TENDANCE DU TRAFIC OBSERVÉE CES DERNIÈRES SEMAINES DANS LA CONTINUITÉ DU 3E TRIMESTRE, TABLE DÉSORMAIS SUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES PROCHE DE CELUI DE 2019
* VINCI AIRPORTS, QUI OBSERVE UN REDRESSEMENT PROGRESSIF DE SON TRAFIC APRÈS UN DÉBUT D'ANNÉE DIFFICILE, TABLE SUR UN TRAFIC PASSAGERS EN 2021 TRÈS PROCHE DE CELUI DE 2020
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Gdansk Newsroom)
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