Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci : -5% et pullback sous les 105E information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - Vinci chute de -5% et effectue un pullback sous les 105E, effaçant tous ses gains depuis le 15 août dernier.

le prochain -petit- palier de soutien se situe vers 102,5E, le suivant vers 100,6E (il remonte au 6 août).





Valeurs associées VINCI 104,85 EUR Euronext Paris -5,20%